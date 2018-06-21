Песков: Кремль пока не комментирует, когда и где могут встретиться Путин и Трамп

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Место и время следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определены. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет [о встрече двух лидеров] ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось, - напомнил он. - Пока нам нечего сказать". "Если и когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление", - добавил представитель Кремля.

Его также попросили прокомментировать публикацию в газете The Times, которая написала, что британцы якобы встревожены возможностью встречи в июле президентов России и США, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Лондон. "При всем уважении вряд ли она [газета] может представлять британский народ", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил, что Кремль ожидает, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит РФ.

"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - сообщил представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли визит Болтона в РФ.

Болтон приступил к исполнению обязанностей помощника президента США в апреле текущего года.

В телефонном разговоре в марте президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - договорились о том, что нужно организовать их личную встречу. Однако после этого представители Кремля неоднократно отмечали, что дополнительные шаги по подготовке саммита не предпринимались.

В минувшую субботу газета The Washington Post со ссылкой на "представителя администрации США высокого ранга и двух дипломатов" сообщила, что Трамп, как ожидается, проведет встречу с Путиным в июле в Европе, когда американский лидер будет находится в Брюсселе для участия в саммите НАТО.

Путин 10 июня подтвердил, что готов встретиться с Трампом, как только к этому будут готовы США.