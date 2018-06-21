Путин встретится с членами Совбеза

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также встретится с вновь избранным главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент сегодня в Москве, работает в Ново-Огарево, - рассказал представитель Кремля. - Сегодня он проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мы традиционно информируем вас о тех вопросах, которые будут затрагиваться". Песков уточнил, что президент также "проведет много отдельных встреч с участниками этого совещания, что называется по направлениям их работы".

Рабочий график главы государства на четверг, 21 июня также предполагает проведение "пары внутренних совещаний". "Публичной будет встреча Путина с Поздняковым, с президентом Олимпийского комитета России, - рассказал Песков. - Вы знаете, он сравнительно недавно был избран. Они давно планировали встретиться, поговорить по делам Олимпийского комитета, но график был напряженный. Сегодня время в графике нашлось, такая беседа состоится".