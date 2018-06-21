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Посольство РФ назвало дезинформацией заявление генсека НАТО по инциденту в Солсбери

Политика
21 июня, 12:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 21, июня. /ТАСС

В диппредставительстве подчеркнули, что это голословные утверждения, не подкрепленные фактами и докозательствами

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ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне назвало безответственной дезинформацией заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы "не колеблется использовать боевые нервнопаралитические вещества на наших улицах". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского диппредставительства.

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"Если господин Столтенберг располагает какими-либо доказательствами, то он должен немедленно их представить. А пока его слова - это голословные утверждения, не подкрепленные ни фактами, ни доказательствами", - подчеркивается в коммюнике.

В российском посольстве напомнили, что расследование инцидента в Солсбери не завершено, сославшись на советника премьер-министра по национальной безопасности Марка Седвилла, который ранее в мае заявил, что у британских властей нет даже подозреваемых по этому делу. "Все это подтверждает, что британское руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, сделав серьезные обвинения в наш адрес буквально через несколько дней после инцидента", - отмечается в сообщении.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. 

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Персоны
Столтенберг, Йенс Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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