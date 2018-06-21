Светлана Орлова подала документы для участия в выборах губернатора Владимирской области

ВЛАДИМИР, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова первой подала документы для участия в выборах главы региона в избирательную комиссию региона. Об этом сообщили ТАСС в облизбиркоме в четверг.

"21 июня глава региона Светлана Юрьевна Орлова представила в избирательную комиссию Владимирской области документы для выдвижения на должность губернатора Владимирской области. Светлана Орлова выдвинута Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится на сайте облизбиркома.

Как пояснил ТАСС зампредседателя облизбиркома Сергей Канищев, для регистрации в качестве кандидата Орловой до 25 июля необходимо преодолеть муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 134 муниципальных депутатов и предоставить имена троих кандидатов в члены Совета Федерации РФ от исполнительной власти региона.

Как сообщалось ранее, 16 июня конференция регионального отделения партии "Единая Россия" утвердила Орлову кандидатом в губернаторы Владимирской области. В этот же день обком КПРФ выдвинул кандидатом известного журналиста Максима Шевченко, ЛДПР на выборах будет представлять депутат Заксобрания Владимирской области Владимир Сипягин. Выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.