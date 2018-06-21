Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Светлана Орлова подала документы для участия в выборах губернатора Владимирской области

Политика
21 июня, 13:38 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 21, июня. /ТАСС

Для регистрации в качестве кандидата Орловой до 25 июня необходимо преодолеть муниципальный фильтр

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова первой подала документы для участия в выборах главы региона в избирательную комиссию региона. Об этом сообщили ТАСС в облизбиркоме в четверг.

"21 июня глава региона Светлана Юрьевна Орлова представила в избирательную комиссию Владимирской области документы для выдвижения на должность губернатора Владимирской области. Светлана Орлова выдвинута Владимирским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится на сайте облизбиркома.

Как пояснил ТАСС зампредседателя облизбиркома Сергей Канищев, для регистрации в качестве кандидата Орловой до 25 июля необходимо преодолеть муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 134 муниципальных депутатов и предоставить имена троих кандидатов в члены Совета Федерации РФ от исполнительной власти региона.

Как сообщалось ранее, 16 июня конференция регионального отделения партии "Единая Россия" утвердила Орлову кандидатом в губернаторы Владимирской области. В этот же день обком КПРФ выдвинул кандидатом известного журналиста Максима Шевченко, ЛДПР на выборах будет представлять депутат Заксобрания Владимирской области Владимир Сипягин. Выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Владимирская область
Страны
Россия
Персоны
Орлова, Светлана Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
3
Сечин назвал причины роста цен на бензин
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
6
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
7
Верховный суд разъяснил, когда митинг может считаться согласованным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости