Россия, США и Франция продолжают работать над урегулированием в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия работает вместе с другими сопредседателями минской группы ОБСЕ - США и Францией - над реализацией задач по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Этим [урегулированием] до сих пор мы все занимаемся - Россия вместе с США и Францией, как сопредседатели минской группы ОБСЕ, с полного согласия Баку и Еревана работаем над тем, чтобы реализовать задачи, которые перед всеми нами стоят, - сказал он. - Чтобы это произошло, необходим консенсус между всеми сторонами конфликта". "И как только мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что урегулирование будет не за горами", - добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что минская группа ОБСЕ была создана с согласия всех сторон конфликта и продолжает заниматься вопросами "освобождения территорий и политического урегулирования через определение окончательного статуса Нагорного Карабаха".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах Баку потерял контроль над данным регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ.