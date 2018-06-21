Шесть кандидатов в губернаторы Орловской области подали в избирком документы о выдвижении

Москва, 21 июня. Еще шесть человек подали в избирательную комиссию Орловской области документы о выдвижении на досрочные выборы губернатора региона, которые назначены на 9 сентября. Об этом ТАСС в четверг сообщила секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.

"Сегодня, 21 июня, о выдвижении на должность губернатора Орловской области уведомил шестой человек", - сказала Гонтарь.

Им стал предприниматель Алексей Гусев, которого выдвинула Партия роста.

До этого документы в региональную избирательную комиссию подали врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, выдвиженец от Российского общенародного союза Виталий Рыбаков, Иван Устинов от Партии пенсионеров, руководитель регионального отделения "Справедливой России" Руслан Перелыгин и выдвиженец от "Патриотов россии" Елена Крачнакова.