Госдума приняла поправки в регламент об "авторских законах"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла поправки в свой регламент, которые позволят сделать депутатские инициативы "более авторскими". Инициаторами подобных изменений выступили представители всех парламентских фракций.

Поправками сокращается срок, в течение которого возможно дополнение состава авторов внесенного в Госдуму законопроекта. Теперь присоединиться к законодательной инициативе будет возможно только в течение двух рабочих дней со дня направления председателем нижней палаты документов в профильный комитет. В настоящее время стать соавтором проекта закона возможно до окончания срока его рассылки.

Как заявила глава профильного комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, "в Думе сложилась практика присоединения". "На сегодняшний день мы сталкиваемся с одной проблемой, что такая практика часто не позволяет продолжать работу над законопроектом", - добавила она, напомнив о процедурах перенесения и необходимости сбора резолюций с большого количества подписавшихся под законопроектом.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятые поправки "делают законодательство авторским". "Это то, о чем говорили в этом зале депутаты фракции ЛДПР в отношении одного из своих законопроектов, когда предлагали его назвать "законопроектом Жириновского". Это серьезный шаг к тому, чтобы законодательные инициативы имели своего автора, имели свое депутатское лицо", - заключил глава палаты.