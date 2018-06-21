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МВД РФ готово участвовать в специализированных полицейских миссиях ООН

Политика
21 июня, 19:08 UTC+3 ООН ООН 21, июня. /ТАСС

Глава ведомства Владимир Колокольцев также добавил, что Россия выполнила обязательство удвоить число своих полицейских в миротворческих миссиях ООН

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ООН, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть участие в специализированных проектах полицейских миссий ООН. Об этом заявил в четверг министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая на втором саммите руководителей полицейских ведомств государств - членов ООН.

"Готовы рассмотреть вопрос об участии российских полицейских в проектах специализированных полицейских групп, в том числе совместно с другими странами в англоязычных миссиях", - отметил он.

"Приглашаем наших партнеров к сотрудничеству и обмену опытом как в сфере подготовки миротворцев, так и в выполнении задач по поддержанию мира и безопасности", - добавил Колокольцев.

Глава МВД также пригласил делегацию ООН высокого уровня в Россию "для ознакомления с проделанной работой с момента помещения господином Пан Ги Муном миротворческого центра (ООН в России) в 2013 году".

Россия выполнила взятое на себя в 2016 году обязательство удвоить число своих полицейских в миротворческих миссиях ООН, добавил Колокольцев. "С удовлетворением отмечаем, что по итогам состоявшегося в 2016 году первого саммита Россия выполнила взятые на себя обязательства повысить вдвое количество полицейских-миротворцев", - сказал глава МВД РФ. Кроме того, Россия "внесла свой вклад в реализацию международной программы ООН по развитию женского миротворчества", отметил он.

Колокольцев напомнил, что сотрудники российской полиции с 1992 года успешно проходят службу в составе миссий ООН. "Сегодня российские полицейские задействованы в Южном Судане, Демократической Республике Конго, в Колумбии, в Косово, на Гаити и на Кипре, - рассказал он. - Для нас важно, что представители ООН неоднократно отмечали их высокий профессионализм". Министр заверил, что РФ намерена "и впредь поддерживать имидж российского миротворца, в том числе женщин-полицейских".

По его словам, реализации этой задачи способствует действующий с 2000 года центр подготовки миротворцев в Москве, имеющий соответствующую сертификацию ООН. В нем обучаются сотрудники МВД России и правоохранительных структур многих других государств - участников ООН. "Работа центра не раз получала положительную оценку руководства ООН", - добавил Колокольцев.

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Персоны
Пан Ги Мун Колокольцев, Владимир Александрович
Страны
Кипр Гаити Россия Колумбия Конго (ДРК) Южный Судан
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