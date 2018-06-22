Путин обсудит с Мун Чжэ Ином двусторонние отношения и ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Как сообщили в пресс-службе Кремля, на повестке дня встречи двух лидеров - двусторонние связи и ситуация на Корейском полуострове.

"Планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, - говорится в сообщении. - Состоится обмен мнениями по региональным проблемам, прежде всего - по ситуации на Корейском полуострове". Кроме того, как проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, президенты обсудят реализацию трехсторонних проектов с КНДР.

К подписанию по итогам переговоров подготовлен ряд совместных документов.

Разрядка на Корейском полуострове

В последнее время Путин активно обсуждает вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове на различных встречах и мероприятиях. Так, 14 июня в беседе с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом он заявил, что приветствует контакты Сеула и Пхеньяна на высшем уровне. "Мы всегда стремились к урегулированию всех проблем вокруг Корейского полуострова, - сказал российский лидер. - В этой связи хотел бы подчеркнуть, что мы, безусловно, приветствуем те контакты, которые начались между лидером КНДР и Республикой Корея, президентом Республики Корея".

Высоко оценил он и решение провести саммит США - КНДР. В интервью австрийской телерадиокомпании ORF Путин заверил, что Россия сделает все возможное для достижения разрядки на Корейском полуострове.

"Я даже думать об этом (ядерной войне между КНДР и США - прим. ТАСС) не хочу, эта мысль наводит на нас страх, - заявил он. - Если кто-то и существует, кто не заинтересован в этом, то это мы: Северная Корея - наш сосед. Испытательный полигон, который был уничтожен в КНДР, если я не ошибаюсь, находится в 190 км от российской границы. Для нас это чрезвычайно важно, поэтому мы сделаем все возможное для разрядки на Корейском полуострове".

Путин подчеркнул, что отказ от ядерного оружия для КНДР при этом "не должен быть дорогой с односторонним движением". "Если лидер КНДР подкрепит свое намерение практическими шагами, к примеру прекратит дальнейшие ракетные испытания и атомные испытания, тогда противоположная сторона должна принять понятные и четкие шаги навстречу", - указал он. По мнению президента, "продолжение военных маневров контрпродуктивно". "Я очень надеюсь, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе", - добавил он.

Общая цель - денуклеаризация

Южнокорейский лидер с 21 июня находится в России по приглашению Путина. В четверг он уже встретился с премьер- министром РФ Дмитрием Медведевым, а также выступил в Госдуме и возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены. В планах Мун Чжэ Ина - посещение матча чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону.

Президент Республики Корея считает, что у него и главы российского государства общая цель - установление мира и денуклеаризация Корейского полуострова. Такое мнение он выразил в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия-24". "У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации на Корейском полуострове. Это обязательно приведет к активизации экономического развития не только двух Корей", - сказал южнокорейский лидер, отметив, что в дальнейшем в данный процесс может быть вовлечена и Россия.

По словам Мун Чжэ Ина, у него и Путина общее видение перспектив построения мира и процветания в Евразии. "У господина президента [Путина] своя политика по развитию Дальневосточного региона РФ и Сибири, моя же политика нацелена на развитие сотрудничества с восточными странами, в том числе и с Россией, - подчеркнул он. - У этих политик много общего. При этом Россия для Кореи является очень важным партнером для совместного развития в будущем".