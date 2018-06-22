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Кадыров посоветовал угрожающим России политикам перечитать историю

Политика
22 июня, 4:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Сообщение глава Чечни опубликовал в мессенджере Telegram

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал зарубежным политикам, выступающим с угрозами в адрес России, глубже изучать историю. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в мессенджере Telegram.

"<...> Современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков! Иначе их имена навечно будут занесены в список тех, кто поднял меч на Россию и от меча российского погиб!" - написал Кадыров.

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