Кадыров посоветовал угрожающим России политикам перечитать историю

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал зарубежным политикам, выступающим с угрозами в адрес России, глубже изучать историю. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу в мессенджере Telegram.

"<...> Современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков! Иначе их имена навечно будут занесены в список тех, кто поднял меч на Россию и от меча российского погиб!" - написал Кадыров.