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Железняк: новыми санкциями против РФ Киев пытается сохранить поддержку Запада

Политика
22 июня, 9:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам также охарактеризовал ограничительные меры как "нелепые"

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Киев пытается сохранить поддержку Запада, вводя новые санкции против России, однако принятые им решения являются "нелепыми" и не отразятся на деятельности "Единой России". Об этом заявил ТАСС замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Странные и нелепые санкции, которые так называемое руководство Украины ввело против "Единой России", никак не отразятся на деятельности нашей партии и не повлияют на нашу позицию в вопросах внешней политики", - сказал парламентарий, комментируя расширение Украиной антироссийского пакета санкций. По его мнению, "эти неадекватные с правовой точки зрения украинские санкции - отчаянная попытка привлечь к себе внимание Запада".

Железняк пояснил, что "Единая Россия" не ведет никакой деятельности на территории Украины, счетов и активов в этой стране не имеет и не может иметь согласно российскому законодательству. "Так что очередное показное хлопанье дверями у господина Порошенко опять не получилось и цели своей не достигло", - подчеркнул он.

"Власти Украины уже испробовали все возможные способы, чтобы обратить на себя внимание западных кураторов, которым они порядком надоели своей непредсказуемостью, кровожадностью и вороватостью", - констатировал политик. Он считает, что Киев "судорожно пытается сохранить поддержку с Запада своими антироссийскими выпадами, пугая европейцев несуществующей российской угрозой, "подрывом" единства Европы из-за строительства "Северного потока - 2", опасностью, которая якобы грозит странам ЕС от сотрудничества с Россией и другими подобными глупостями".

Железняк сожалеет в связи с тем, что "в Киеве за прошедшие несколько лет так и не смогли понять, что от очередного внесения кого-то из россиян или организаций в санкционные списки политика страны не изменится". "Мы продолжим настаивать на прекращении агрессии Киева в Донбассе, будем требовать соблюдения минских соглашений и не оставим без гуманитарной помощи людей, оказавшихся по вине властей Украины в бедственном положении", - заключил он.

Санкции против российских партий

Ранее Украина внесла в санкционные списки политическую партию "Единая Россия" и еще шесть партий. Расширенный перечень ограничительных мер подписал в четверг президент страны Петр Порошенко.

Ограничительные меры теперь действуют также в отношении "Либерально-демократической партии России (ЛДПР)", "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партия России" и "Коммунистической партии Российской Федерации" и "Патриотов России".

Согласно решению, у всех партий заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются линцезии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.

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