В ЛДПР назвали санкции Украины "чистым популизмом"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Санкции Украины против политических партий России, в том числе ЛДПР, больше связанны с внутриполитическими причинами и направлены на внутреннюю аудиторию. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе либерал-демократов.

"Хотим напомнить, что персональные санкции против лидера ЛДПР Владимира Жириновского и многих наших депутатов, например, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева или главы комитета по спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева действуют давно, ничего нового в этом нет. Кроме того, степень влияния Украины на Россию несоизмеримо меньше, чем Европы или США, и это даже укусом комара не назовешь", - отметили в ЛДПР. В партии считают, что "новые санкции Киева, похоже, больше ориентированы на внутреннее потребление, поскольку на Украине скоро выборы и нужно поддерживать уровень русофобской истерики на высоком уровне".

"Еще один забавный факт - санкции были введены не только против организаций, но и институтов власти, в частности, избиркома. Как они могут быть воплощены практически - абсолютно неясно. Так что, такой популизм в чистом виде, что лишний раз подтверждает, что "санкции направлены на внутреннюю аудиторию, а не результат", - уверены либерал-демократы.

Украина в очередной раз расширила санкционные списки в отношении физических лиц и организаций из России. Президент страны Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении изменений в перечень, в котором теперь числятся 1759 человек и 786 организаций. Ограничительные меры вводятся в отношении семи российских партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Родины", "Демократической партии России", "Аграрной партии России" и "Патриотов России".

Кроме того, под санкции подпали Центральная избирательная комиссия РФ и ее глава Элла Памфилова, избирком Крыма и члены территориальных комиссий разного уровня.