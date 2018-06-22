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Песков не исключил встречи Путина с помощником президента США Болтоном

Политика
22 июня, 13:07 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что "если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи главы РФ Владимира Путина с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который на следующей неделе посетит Российскую Федерацию.

"Пока не могу ответить на ваш вопрос", - сказал он журналистам, интересовавшимся перспективами такой встречи. "Если такая встреча будет проходить, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 25-27 июня направится в Лондон и Рим, где обсудит с представителями властей Великобритании и Италии вопросы национальной безопасности, после чего отправится в Москву для проведения там консультаций по поводу потенциальной встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Гарретт Марки в своем Twitter.
 

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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