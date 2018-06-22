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В Москве создали Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра

Политика
22 июня, 14:35 дата обновления: 22 июня, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Выборы столичного градоначальника пройдут 9 сентября

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы создали в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Общественной палаты столицы, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Предлагается создать Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы 9 сентября, а также корпус наблюдателей. Председателем штаба предлагается назначить Алексея Венедиктова. И трех его заместителей: Александр Шарлаев, Вадим Ковалев, Алексей Шапошников", - сказала и.о. председателя Общественной палаты Москвы на время избирательной кампании в столице Маргарита Русецкая.

Все члены ОП Москвы единогласно поддержали данное решение.

Венедиктов попросил Шарлаева курировать загородные участки в Подмосковье. "Про остальные пять областей - по отдельности те, у нас члены совета, они будут курировать эти направления, с выездом туда, и они будут там в ранге заместителя председателя по конкретной области, чтобы поднять статус губернских избиркомов и общественных палат", - добавил он.

Во время выборов президента РФ в марте 2018 года более 3,5 тыс. общественных наблюдателей контролировали ход голосования на избирательных участках столицы. По итогам работы наблюдатели подтвердили отсутствие существенных нарушений на выборах в столице.

В апреле депутаты Мосгордумы приняли документ, согласно которому предлагается закрепить право Общественной палаты города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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