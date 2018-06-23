ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Воронежской области координатора партии в регионе

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Воронежское региональное отделение ЛДПР выдвинуло в субботу на внеочередной партийной конференции координатора реготделения Олега Бурцева кандидатом в губернаторы Воронежской области, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения партии Алексей Кудяков.

"Сегодня на внеочередной конференции партии 35 делегатов единогласно выдвинули координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР Олега Николаевича Бурцева кандидатом на должность губернатора Воронежской области", - сказал Кудяков.

Он уточнил, что Бурцев также является депутатом Воронежской городской думы, руководителем фракции ЛДПР.

Ранее сообщалось, что 21 июня своего кандидата в губернаторы региона выдвинула партия "Единая Россия", им стал временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.