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ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Воронежской области координатора партии в регионе

Политика
23 июня, 12:50 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 23, июня. /ТАСС

Олег Бурцев является депутатом Воронежской городской думы, руководителем фракции ЛДПР

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ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Воронежское региональное отделение ЛДПР выдвинуло в субботу на внеочередной партийной конференции координатора реготделения Олега Бурцева кандидатом в губернаторы Воронежской области, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального отделения партии Алексей Кудяков.

"Сегодня на внеочередной конференции партии 35 делегатов единогласно выдвинули координатора Воронежского регионального отделения ЛДПР Олега Николаевича Бурцева кандидатом на должность губернатора Воронежской области", - сказал Кудяков.

Он уточнил, что Бурцев также является депутатом Воронежской городской думы, руководителем фракции ЛДПР.

Ранее сообщалось, что 21 июня своего кандидата в губернаторы региона выдвинула партия "Единая Россия", им стал временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.

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Гусев, Александр Викторович
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