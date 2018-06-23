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Социал-демократы выдвинули на пост мэра Москвы председателя правления партии Рамазанова

Политика
23 июня, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Решение было принято единогласно

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение Социал-демократической партии на конференции в субботу выдвинуло кандидатом на выборах столичного мэра председателя правления партии Сираждина Рамазанова, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"От столичного регионального отделения был выдвинут в кандидаты на выборах мэра Москвы председатель Социал-демократической партии Рамазанов Сираждин Омарович. Решение было принято единогласно. Соответствующий пакет документов планируется подать в Мосгоризбирком в понедельник", - сказал собеседник агентства.

В 2013 году Рамазанов подавал документы для участия в выборах мэра Москвы и губернатора Московской области, а в 2018 году - в выборах президента РФ. Однако ни разу не смог пройти муниципальный фильтр.

Ранее 22 человека подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Действующий мэр Сергей Собянин участвует в выборах как самовыдвиженец. От КПРФ баллотируется экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин, от ЛДПР - депутат Госдумы Михаил Дегтярев, от "Справедливой России" - муниципальный депутат Илья Свиридов. Кроме того, в числе претендентов на пост мэра экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, выдвинутый "Гражданской инициативой", и самовыдвиженцы - глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, предприниматель Герман Стерлигов, общественный деятель и журналист Антон Красовский.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборах обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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Собянин, Сергей Семенович Дегтярев, Михаил Владимирович
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