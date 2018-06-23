Источник: резолюция о выводе войск РФ из Приднестровья принципиально не изменит ситуацию

ООН, 23 июня. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Резолюция о выводе войск РФ из Приднестровья носит рекомендательный характер, и поэтому принципиально не повлияет на ситуацию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил в субботу высокопоставленный российский дипломат.

"Нельзя сказать, чтобы сегодняшнее решение было для нас неожиданностью, - отметил он. - Но интересно то, как именно молдаване "протащили" это проект [резолюции] - он был подготовлено келейно и нетранспарентно, без предварительных консультаций".

Собеседник агентства обратил внимание на тот факт, что решение принималось простым большинством. "Простым большинством традиционно принимаются малозначимые вопросы, - пояснил он. - Данное решение носит исключительно рекомендательный характер, таких решений Генассамблеей принимается множество, они чисто эмоциональны".

Дипломат также пояснил, почему не было поддержано российское предложение о перерыве в прениях. "Часто страны - члены ООН считают инициативу о перерыве в прениях ущемлением права каждого государства выдвигать свои предложения на Генассамблее, но в данном случае это не так, дело в том, что для обсуждения такого важного вопроса необходимо было провести консультации, а не принимать решение "с наскока".

По его словам, скрытность молдавской стороны перед вынесением на голосование проекта резолюции также имела свои причины. "В конце августа Республика Молдова обратилась к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских войск из приднестровского региона в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Позже, в октябре, обсуждение этого вопроса было отменено. Видимо, в прошлый раз стало понятно, что документ не получит нужной поддержки, и теперь Генассамблею решили "застать врасплох", - пояснил собеседник ТАСС.

"Самое же главное - не ясно, как вообще можно принимать подобные решения, когда в самой стране нет консенсуса на этот счет, - констатировал он. - Ведь против этого выступает сам президент страны [Игорь Додон]".

22 июня Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.