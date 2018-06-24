Партия "Родина" выдвинула ученого кандидатом на пост губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения партии "Родина" выдвинули в воскресенье ученого Воронежского государственного университета Аркадия Минакова кандидатом на выборы губернатора региона, сообщается на сайте партии.

"На региональной конференции в воскресенье объявлено имя кандидата, выдвигаемого партией на выборы губернатора. Претендента определили с помощью тайного голосования, единогласно был выбран Аркадий Минаков", - сообщается на сайте регионального отделения партии "Родина".

По данным сайта, Аркадий Минаков является профессором, доцентом исторического факультета Воронежского государственного университета.

Минаков стал четвертым представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области. В субботу своих кандидатов определили партии ЛДПР и КПРФ, первая выбрала депутата гордумы Олега Бурцева, вторая - депутата областной думы Николая Воронина. В четверг партия "Единая Россия" делегировала на выборы временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.