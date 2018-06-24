Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Партия "Родина" выдвинула ученого кандидатом на пост губернатора Воронежской области

Политика
24 июня, 21:24 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 24, июня. /ТАСС

Выдвинутый Аркадий Минаков является профессором, доцентом исторического факультета Воронежского государственного университета

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 24 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения партии "Родина" выдвинули в воскресенье ученого Воронежского государственного университета Аркадия Минакова кандидатом на выборы губернатора региона, сообщается на сайте партии.

"На региональной конференции в воскресенье объявлено имя кандидата, выдвигаемого партией на выборы губернатора. Претендента определили с помощью тайного голосования, единогласно был выбран Аркадий Минаков", - сообщается на сайте регионального отделения партии "Родина".

По данным сайта, Аркадий Минаков является профессором, доцентом исторического факультета Воронежского государственного университета.

Минаков стал четвертым представителем партий, которые выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Воронежской области. В субботу своих кандидатов определили партии ЛДПР и КПРФ, первая выбрала депутата гордумы Олега Бурцева, вторая - депутата областной думы Николая Воронина. В четверг партия "Единая Россия" делегировала на выборы временно исполняющего обязанности губернатора Воронежской области Александра Гусева. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA приняло выводы расследования ФИФА по возможным нарушениям в российском футболе
2
Праздник "Алые паруса" в Петербурге посетили около 1,2 млн человек
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости