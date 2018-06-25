Володин считает конструктивной позицию Баку по урегулированию карабахского конфликта

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильной и конструктивной позицию Азербайджанской Республики в нагорнокарабахском конфликте и подтвердил, что Россия выступает за его мирное урегулирование.

"Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, поэтому давайте делать все в этом направлении и исходить из того, что все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желания народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все для того, чтобы предотвратить этот путь", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

"В этой связи Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию. Мы на это надеемся и в дальнейшем", - добавил российский парламентарий.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. Баку потерял контроль над данным регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24-25 июня находится в Азербайджане с официальным визитом.

В феврале текущего года Володин уже встречался с Асадовым в рамках визита азербайджанской делегации в Россию, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Тогда спикер Госдумы назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России и заявил, что в основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения.