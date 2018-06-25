Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин считает конструктивной позицию Баку по урегулированию карабахского конфликта

Политика
25 июня, 11:03 UTC+3 БАКУ БАКУ 25, июня. /ТАСС

Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия выступает за мирное решение конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал правильной и конструктивной позицию Азербайджанской Республики в нагорнокарабахском конфликте и подтвердил, что Россия выступает за его мирное урегулирование.

Смотрите также

МИД: позиция РФ по Карабаху не предполагает отказа от участия в мероприятиях в Абхазии

Алиев заявил, что Азербайджан не откажется от принципиальной позиции по Карабаху

Еврокомиссар: разрешение карабахского конфликта без участия России невозможно

"Вы знаете, что Россия выступает за мирное урегулирование конфликта, поэтому давайте делать все в этом направлении и исходить из того, что все, кто выступает за обострение отношений, все те, кто не слышит слов и желания народа жить в мире, конечно, идут по пути напряженности. Мы должны делать все для того, чтобы предотвратить этот путь", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Октаем Асадовым.

"В этой связи Азербайджан всегда занимал правильную и конструктивную позицию. Мы на это надеемся и в дальнейшем", - добавил российский парламентарий.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта в 1992-1993 годах. Баку потерял контроль над данным регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ.

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24-25 июня находится в Азербайджане с официальным визитом.

В феврале текущего года Володин уже встречался с Асадовым в рамках визита азербайджанской делегации в Россию, который был приурочен к 25-летию установления дипломатических связей между двумя странами. Тогда спикер Госдумы назвал Азербайджан важным стратегическим партнером России и заявил, что в основе российско-азербайджанского диалога лежат принципы добрососедства и взаимного уважения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
Россия Азербайджан
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости