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Богданов: США не информируют РФ о плане по палестино-израильскому урегулированию

Политика
25 июня, 12:06 дата обновления: 25 июня, 12:35 UTC+3

Замглавы МИД РФ также высказал опасение, что Вашингтон не рассказывает о проработке плана и палестинцам

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон не информировал российскую сторону о подготовке плана по палестино-израильскому урегулированию, о разработке которого ранее сообщил советник президента США Джаред Кушнер. Об этом заявил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Американская сторона не делится с нами этой информацией, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Опасаюсь, что [информацией о проработке плана по палестино-израильскому урегулированию] они и с палестинцами не делятся".

Разработкой американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта занимаются старший советник президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт. С этой целью они совершили несколько поездок на Ближний Восток, в частности, на прошлой неделе посетили Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет, Израиль и Катар, встретившись с лидерами этих государств. Как сообщила в середине мая газета The Washington Examiner со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, США находятся на "финальной стадии" разработки плана по палестино-израильскому урегулированию. По его словам, работа документом "велась весь прошлый год", он будет "обнародован, когда наступит нужный момент".

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Страны
США Катар Египет Россия Израиль Иордания Палестина Саудовская Аравия
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Палестино-израильский конфликт
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