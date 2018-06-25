Богданов: США не информируют РФ о плане по палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вашингтон не информировал российскую сторону о подготовке плана по палестино-израильскому урегулированию, о разработке которого ранее сообщил советник президента США Джаред Кушнер. Об этом заявил журналистам в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Американская сторона не делится с нами этой информацией, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Опасаюсь, что [информацией о проработке плана по палестино-израильскому урегулированию] они и с палестинцами не делятся".

Разработкой американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта занимаются старший советник президента США Джаред Кушнер и cпецпредставитель администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт. С этой целью они совершили несколько поездок на Ближний Восток, в частности, на прошлой неделе посетили Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет, Израиль и Катар, встретившись с лидерами этих государств. Как сообщила в середине мая газета The Washington Examiner со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, США находятся на "финальной стадии" разработки плана по палестино-израильскому урегулированию. По его словам, работа документом "велась весь прошлый год", он будет "обнародован, когда наступит нужный момент".