Путин позвонит Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на выборах

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтоб поздравить своего коллегу с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент планирует в течение дня уже непосредственно лично поздравить [Эрдогана с победой на выборах] в ходе телефонного разговора", - проинформировал он. Песков напомнил, что ранее российский лидер уже направил Эрдогану поздравительную телеграмму.

Также Путин примет врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева, назначенного, на этот пост 1 апреля. "Сейчас уже он [Цивилев] вошел в курс дела, это повод для доклада [о ситуации в регионе] главе государства", - подчеркнул представитель Кремля.