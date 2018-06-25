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Путин позвонит Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на выборах

Политика
25 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента напомнил, что ранее Владимир Путин уже направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позвонит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтоб поздравить своего коллегу с переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент планирует в течение дня уже непосредственно лично поздравить [Эрдогана с победой на выборах] в ходе телефонного разговора", - проинформировал он. Песков напомнил, что ранее российский лидер уже направил Эрдогану поздравительную телеграмму.

Также Путин примет врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева, назначенного, на этот пост 1 апреля. "Сейчас уже он [Цивилев] вошел в курс дела, это повод для доклада [о ситуации в регионе] главе государства", - подчеркнул представитель Кремля.

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