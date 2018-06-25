"Справедливая Россия" выдвинула редактора газеты на пост губернатора Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 25 июня. /ТАСС/. Участники конференции Воронежского областного отделения партии "Справедливая Россия" выдвинули редактора районной газеты "Россошь" кандидатом на выборы губернатора региона. Об этом рассказал ТАСС руководитель аппарата регионального отделения партии Виктор Соколов.

"На региональной конференции партии тайным голосованием единогласно выдвинут на выборы губернатора редактор районной газеты "Россошь", руководитель россошанского отделения партии Виталий Климов", - сказал Соколов.

Климов стал пятым кандидатом на пост губернатора Воронежской области. Ранее сообщалось, что представителем от ЛДПР стал депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев, от КПРФ был предложен депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, от партии "Родина", - ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков.

Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.