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В Госдуму внесли законопроект о памятной дате - Дне принятия Крыма в Российскую империю

Политика
25 июня, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Авторы документа отмечают, что установление новой памятной даты подтверждает "непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе российского государства"

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в понедельник внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России - 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Документ размещен в думской электронной базе данных.

В названии памятной даты "отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую", отмечается в пояснительной записке. "В Манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", - напоминают авторы.

Разработчики указывают, что Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия. "В 1954 году решениями Президиумов Верховного Совета РСФСР и СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР", - констатируют парламентарии, подчеркивая, что эти решения противоречили Конституции РСФСР и СССР. По их словам, в советский и украинский периоды Крыма о значении Манифеста Екатерины II умалчивалось.

"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом", - пишут законодатели. "Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией", - добавляют они.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии великой императрицы Екатерины II - и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", - заключают авторы законопроекта.

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