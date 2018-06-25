"Единая Россия" готова направить наблюдателей на все участки на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московское городское отделение (МГРО) партии "Единая Россия" готово предоставить кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину наблюдателей на все избирательные участки города 9 сентября. Об этом сообщил журналистам в понедельник секретарь МГРО партии Андрей Метельский.

Ранее в понедельник конференция московского городского отделения "Единой России" единогласно утвердила решение поддержать на выборах мэра Москвы действующего градоначальника Сергея Собянина, который баллотируется как самовыдвиженец. По словам Метельского, единороссы войдут в агитбригады для проведения встреч с избирателями, а также окажут штабу Собянину помощь в сборе подписей.

"Конечно наша цель, чтобы выборы были чистыми и прозрачными. На сегодняшний день мы этому уделяем достаточно большое внимание, и, соответственно, наблюдатели от партии будут присутствовать на каждом избирательном участке", - сказал Метельский.

Он пояснил ТАСС, что наблюдатели из числа единороссов будут направлены на избирательные участки от штаба Собянина.

Ранее Собянин сообщил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, в качестве самовыдвиженца. Он объяснил это тем, что считает должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической. Помимо действующего градоначальника, на пост мэра также претендуют 23 кандидата, два из которых ранее заявили о снятии с выборов, однако соответсвующие документы из столичного избиркома пока не забрали.

Каждому кандидату для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.