В МИД РФ отрицательно оценили инициативу 25 стран-участниц ИБОР по резолюциям Совбеза ООН

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия отрицательно относится к совместной декларации 25 государств-участников Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР), интерпретирующей резолюции Совета Безопасности ООН в сфере нераспространения.

"Документ вызывает у нас однозначно негативную реакцию. Удивляет, что группа стран взяла на себя роль рупора Инициативы по борьбе с распространением ОМУ (ИБОР), интерпретатора резолюций СБ ООН, стремится навязать свое видение различных международных ситуаций", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ комментарии.

"Совместная декларация в поддержку осуществления резолюций СБ ООН 1540, 2231, 2216, 1701, 2118, 2375 и 2397", к которой присоединились большинство стран ЕС, Новая Зеландия и Япония, была опубликована 12 июня.

Как отметили в российском дипведомстве, на майской встрече высокого уровня ИБОР вопрос согласования подобного документа не поднимался. "Все было сделано кулуарно", - отметили в МИД России.

"Резолюции СБ ООН не нуждаются ни в интерпретации, ни в какой-либо поддержке извне. Резолюции Совбеза должны неукоснительно выполняться всеми членами ООН", - добавили в министерстве.