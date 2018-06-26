Путин поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам "Прямой линии" поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

"Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с их обустройством на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

Губернатору области Василию Голубеву предстоит отчитаться по этому вопросу до 1 сентября 2018 года.

В перечне значится еще ряд поручений властям субъектов РФ. В частности, правительству Ставропольского края совместно с МЧС поручено "обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 года". Сертификаты должны быть выданы до 15 июля.

Администрации Томской области, согласно документу, рекомендовано до 1 сентября сократить сроки предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Властям Краснодарского края совместно с РЖД поручено до 1 октября привести в надлежащее состояние рекреационные зоны и обеспечить стабильность берегов и пляжей в Лазаревском районе города Сочи.

Также Путин поручил Министерству просвещения совместно с правительством Алтайского края обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края, проведя в здании школы ремонт и укомплектовав ее необходимыми педагогическими кадрами. Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка. Эти задачи должны быть решены до 15 августа 2018 года.

Министерству здравоохранения совместно с администрацией Владимирской области Путин поручил организовать капитальный ремонт зданий районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино, оснастив комплекс современным медицинским оборудованием. Доложить об исполнении поручения министр Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова должны до 31 декабря 2018 года.