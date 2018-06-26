ЛДПР и "Гражданская платформа" выдвинули кандидатов в губернаторы Магаданской области

ТАСС, 26 июня. Избирательная комиссия Магаданской области зарегистрировала кандидатов в губернаторы от партий ЛДПР и "Гражданская платформа", сообщил ТАСС глава областного избиркома Николай Жуков.

"Сегодня зарегистрированы кандидаты от политических партий ЛДПР и "Гражданская платформа" - соответственно Исаев Роман Вадимович и Мартынюк Александр Эдуардович. На данный момент у нас четыре кандидата на пост губернатора. Сегодня уведомление поступило от партии "Справедливая Россия", что они тоже представят своего кандидата", - сказал Жуков.

Роман Исаев, 1985 года рождения, помощник депутата Государственной Думы седьмого созыва Валерия Селезнева по работе в Магаданской области на постоянной основе, депутат Магаданской городской Думы шестого созыва. Александр Мартынюк, 1955 года рождения, пенсионер. Накануне облизбирком принял документы от врио губернатора Сергея Носова от "Единой России" и Валентины Дорошевич от КПРФ.