Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛДПР и "Гражданская платформа" выдвинули кандидатов в губернаторы Магаданской области

Политика
26 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Таким образом, число претендентов на пост главы региона увеличилось до четырех

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 июня. Избирательная комиссия Магаданской области зарегистрировала кандидатов в губернаторы от партий ЛДПР и "Гражданская платформа", сообщил ТАСС  глава областного избиркома Николай Жуков.

"Сегодня зарегистрированы кандидаты от политических партий ЛДПР и "Гражданская платформа" - соответственно Исаев Роман Вадимович и Мартынюк Александр Эдуардович. На данный момент у нас четыре кандидата на пост губернатора. Сегодня уведомление поступило от партии "Справедливая Россия", что они тоже представят своего кандидата", - сказал Жуков.

Роман Исаев, 1985 года рождения, помощник депутата Государственной Думы седьмого созыва Валерия Селезнева по работе в Магаданской области на постоянной основе, депутат Магаданской городской Думы шестого созыва. Александр Мартынюк, 1955 года рождения, пенсионер. Накануне облизбирком принял документы от врио губернатора Сергея Носова от "Единой России" и Валентины Дорошевич от КПРФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Магаданская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как выбрать вкусный хлеб
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Умер Андрей Дементьев
7
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости