Турчак назвал санкции против единороссов подготовкой к избирательной кампании Порошенко

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что санкции Киева в отношении "Единой России" являются подготовкой к избирательной кампании президента Украины Петра Порошенко, и заверил, что они никак не скажутся на деятельности партии.

"Это просто больное воображение конкретных политических деятелей на территории Украины и подготовка к избирательной кампании одного конкретного человека, фамилия которого - Порошенко", - сказал Турчак во вторник журналистам в Новосибирске.

По его словам, на деятельности партии санкции никак не скажутся, так как у "Единой России" нет активов на Украине, политическую деятельность на территории этой страны партия не ведет.

Санкции против российских партий

Ранее Украина внесла в санкционные списки политическую партию "Единая Россия" и еще шесть партий. Расширенный перечень ограничительных мер подписал в четверг президент страны Петр Порошенко.

Ограничительные меры теперь действуют также в отношении ЛДПР, "Родины", Демократической партии России, Аграрной партии России, КПРФ и "Патриотов России".

Согласно решению, у всех партий заблокированы активы на территории Украины, также им запрещен вывод капитала за пределы страны, у них аннулируются лицензии или иные разрешающие документы на ввоз или вывоз из Украины валютных ценностей, вводятся ограничения по выдаче наличных по банковским карточкам.