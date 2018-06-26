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Посольство РФ на Украине готовит ноту протеста в связи с запретом во въезде Примакову

Политика
26 июня, 11:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, июня. /ТАСС

Как добавили в дипмиссии, въезд на Украину также запретили журналистке Поле Слиер

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КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Посольство России на Украине готовит ноту протеста в украинский МИД в связи с отказом во въезде в страну российскому телеведущему Евгению Примакову. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в дипмиссии РФ.

"Готовится нота протеста. Она будет передана украинской стороне", - сказал сотрудник посольства. По его словам, для СМИ будет обнародован специальный пресс-релиз по факту запрета въезда в страну Примакову.

По данным дипмисии, кроме Примакова, въезд на Украину запретили также журналистке Поле Слиер. Оба представителя СМИ направлялись на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве, в которой принимают участие российские дипломаты и журналисты.

Примаков сообщил, что власти Украины запретили ему въезд в страну на пять лет. "Они сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

При этом, по его словам, конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили.

Примаков на данный момент находится в аэропорту Борисполь, ожидая своего рейса для возвращения в Москву.

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