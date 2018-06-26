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Общественная приемная кандидата в мэры Москвы Собянина открылась на Новом Арбате

Политика
26 июня, 12:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На базе поступивших в приемную пожеланий москвичей будет формироваться программа кандидата

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Сергей Собянин

Сергей Собянин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Общественная приемная кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина открылась на ул. Новый Арбат для сбора предложений и пожеланий москвичей. Об этом сообщил журналистам во вторник глава штаба кандидата Константин Ремчуков.

Ранее он отмечал, что волонтеры избирательного штаба кандидата Собянина собрали все необходимые для регистрации подписи избирателей.

"Сегодня мы открываем общественную приёмную Собянина. Для нас это событие является одним из этапов организации предвыборного процесса. Смысл организации приемной - аккумулирование пожеланий, наказов, требований, жалоб москвичей. За то время, пока у нас работал избирательный штаб, мы получили более 2 тыс. обращений москвичей", - сказал Ремчуков.

Он добавил, что на основе пожеланий москвичей, поступивших в приёмную, будет формироваться программа кандидата. Общественная приёмная будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 17:00 мск.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец.

Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. 

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