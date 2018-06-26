Около 35 тыс. подписей собрал избирательный штаб Собянина в поддержку кандидата

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали порядка 35 тыс. необходимых для регистрации подписей избирателей. Об этом сообщил журналистам во вторник глава штаба Константин Ремчуков.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"С 16 июня волонтеры штаба начали сбор подписей. Мы продолжаем их собирать, упор делаем на качество, поэтому качественных подписей, я оцениваю, на данный момент около 35 тыс. Это те, которые мы проверили, и которые, как нам кажется, можно нести в Мосгоризбирком. Хотя на самом деле подписей собрали намного больше", - сказал Ремчуков.

Он добавил, что на данный момент также собрано 100 из 110 подписей муниципальных депутатов. "Мы планируем полностью закончить работу по сбору подписей к концу текущей недели", - отметил он.

Избирательный штаб Собянина начал свою работу 15 июня. Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования - 9 сентября.