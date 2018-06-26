Песков обещал разобраться с деталями отказа во въезде на Украину журналисту Примакову

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. В Кремле пока не знакомы с обстоятельствами, повлекшими отказ во въезде на Украину журналиста Евгения Примакова, однако обещают разобраться в деталях произошедшего.

"Мы пока не знаем деталей", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы не знаем, что стало основанием для этого [отказа], на какое именно мероприятие ехал журналист. Этого мы пока не знаем, не владеем информацией", - отметил он. "Но мы обязательно осведомимся", - пообещал Песков.

Он подтвердил, что в Кремле в курсе ситуации. "Мы видели новости", - сказал Песков.

Ранее российский телеведущий Евгений Примаков сообщил, что власти Украины запретили ему въезд в страну на пять лет. По его словам, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Примаков уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.