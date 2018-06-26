Бюро "Яблока" решило провести проверку состава московского отделения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро партии "Яблоко" решило провести проверку состава московского регионального отделения после фактического срыва процедуры выдвижения кандидата в мэры Москвы. Руководство партии обратило внимание на то, что многие из тех, кто числится в столичном отделении "Яблока", утратили связь с ним.

Бюро постановило "провести в региональном отделении партии в городе Москве проверку соответствия данных учета фактическому состоянию". Итоги проверки должны быть подведены до 1 октября 2018 года.

"У нас есть большое количество людей, которые никак не выходят на связь", - пояснил на заседании бюро заместитель председателя партии Николай Рыбаков. Он отметил, что из-за этого становится невозможным проведение партийных мероприятий. Так, 20 июня из-за отсутствия кворума сорвалось общее собрание членов московского отделения "Яблока", которое должно было выдвинуть кандидата на пост мэра города.

После этого вопрос о выдвижении кандидата на пост градоначальника рассматривала конференция делегатов московского отделения, которая выдвинула на выборы руководителя отделения Сергея Митрохина. Однако легитимность состава конференции вызывала сомнение у федерального бюро, указавшего на ее отказ признать полномочия 14 делегатов вопреки уставу "Яблока". Также было указано, что решение конференции о выдвижении Митрохина не было согласовано исполкомом бюро, как того требует партийный устав.

"Собрания при избрании делегатов конференции [московского отделения] срывались, проводились по новой, и уже очень многие руководители местных первичных отделений постоянно говорили, что нужно проводить сверку, нужно проверять ряды, нужно наводить порядок в состоянии данных учета", - отметила в ходе заседания бюро председатель партии Эмилия Слабунова.

Рыбаков также напомнил, что на ноябрь запланировано общее собрание членов московской организации "Яблока". На нем должно избрать новое руководство отделения. Митрохин, возглавляющий его с 2004 года, обещал более не претендовать на этот пост.