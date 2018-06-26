Мосгоризбирком внес изменения в состав рабочей группы по созданию загородных участков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком включил в состав рабочей группы при столичном избиркоме по созданию загородных участков нового члена от партии ЛДПР ввиду того, что ее член Михаил Дегтярев выдвинулся в кандидаты мэры Москвы. Соответствующее решение было принято во вторник, передает корреспондент ТАСС.

Пятнадцатого июня была создана рабочая группа при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами столицы, ее возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, секретарем стал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Всего в состав группы вошли 16 человек.

"Ввиду того, что в состав рабочей группы вошел Михаил Дегтярев, который после был выдвинут московским отделением партии ЛДПР в кандидаты на должность мэра Москвы, предлагается его из рабочей группы исключить. Вместо себя Дегтярев предлагает назначить Бориса Чернышова, депутата Госдумы, представителя партии ЛДПР. Я с ним переговорил, он готов включиться в работу", - сказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

О загородных участках

Четырнадцатого мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что внес на рассмотрение Московской городской думы законопроект, предусматривающий возможность создания избирательных участков за пределами столицы. Он объяснил инициативу тем, что выборы главы столицы пройдут в "дачное время". 17 мая депутаты Мосгордумы приняли соответствующий закон.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова уточнила, что власти Москвы планируют организовать загородные избирательные участки в крупных садовых некоммерческих товариществах и на транспортно-пересадочных узлах. В свою очередь, Горбунов пояснил ТАСС, что власти путем электронного голосования до конца лета определят точное количество загородных избирательных участков.

Член Общественной палаты Москвы, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что благодаря загородным участкам возможность принять участие в выборах мэра столицы может появиться примерно у 300-330 тыс. москвичей, "однако это потребует дополнительных ресурсов".