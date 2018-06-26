Россия и Китай предложили активизировать работу экспертов ОЗХО

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Россия и Китай в своем проекте решения по реформированию мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сделали акцент на расширении возможностей и повышении прозрачности работы полевых миссий организации. Об этом говорится в полученном ТАСС во вторник российско-китайском проекте решения.

"Необходимо принять дополнительные меры по усилению возможностей ОЗХО по расследованию так называемых случаев применения химического оружия, чтобы предотвратить подобные инциденты на территории стран - участников [Конвенции о запрещении химического оружия], что, в частности, включает повышение эффективности специальных миссий ОЗХО, действующих в строгом соответствии с целями и задачами конвенции", - говорится в документе.

В нем подчеркивается необходимость как расширения возможностей по проведению расследований химических нападений, так и миссий по оказанию помощи государствам, на территории которых было применено химическое оружие. Отдельная статья этого документ посвящена повышению прозрачности деятельности миссий ОЗХО.

"Таким образом, предложение Москвы и Пекина ставит своей целью усилить техническую составляющую организации, а не наделять ее несвойственной ей функцией по принятию решений о виновности тех или иных государственных или негосударственных игроков в химических инцидентах", - пояснил ТАСС дипломатический источник в ОЗХО.

Ранее Великобритания распространила среди участников проходящей в Гааге специальной конференции стран - участниц Конвенции по запрещению химического оружия проект решения по расширению полномочий ОЗХО, который предполагает наделение организации правом определять виновных в инцидентах с применением химоружия.