Зампред "Яблока" заявил, что судьбу Митрохина решит съезд партии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя "Яблока" Николай Рыбаков считает, что иск председателя московского отделения и члена политкомитета Сергея Митрохина к партии наносит ей политический ущерб.

"Вынесение внутрипартийного политического спора на решение суда - это нанесение политического ущерба партии", - сказал Рыбаков ТАСС, комментируя подачу Митрохиным искового заявления в суд.

Во вторник глава столичного отделения "Яблока" подал иск в Замоскворецкий суд к своей партии. Митрохин уточнил, что речь идет о двух решениях федерального бюро партии, одно из которых касается требования признать полномочия 14 новых делегатов конференции московского отделения, а второе - постановления бюро об отмене решения конференции о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы.

По словам Рыбакова, судьбу Митрохина решит съезд партии. "Дальше определяться будет съезд партии, Митрохин - член политкомитета, избранного съездом, и вопрос о его исключении из партии может решать только съезд", - пояснил заместитель председателя партии. Съезд партии должен состояться в декабре 2019 года.

Вместе с тем Рыбаков не исключил возможности приостановления полномочий руководящих органов московского отделения партии. "Этот вопрос может быть рассмотрен бюро партии в зависимости от итогов конференции московского отделения, запланированной на 27 июня. Если конференция откажется подчиниться прямому решению бюро о признании полномочий 14 новых делегатов - это будет очень плохо, это ведь прямое решение бюро", - подчеркнул заместитель председателя партии.

Источник в партии отметил, что в случае признания полномочий новых делегатов Митрохин может потерять большинство на конференции.

Устав "Яблока"

Устав партии "Яблоко" предусматривает, что "при принятии руководящим органом структурного подразделения партии решений, наносящих политический ущерб партии, или в случае совершения председателем структурного подразделения действий, наносящих ущерб <...> деятельность этого руководящего органа или председателя структурного подразделения партии может быть приостановлена решением коллегиального постоянно действующего руководящего органа вышестоящего структурного подразделения или партии до избрания нового руководящего органа или председателя структурного подразделения партии". При этом полномочия структурного подразделения партии по участию в выборах переходят к вышестоящему коллегиальному органу, а полномочия по оперативному управлению структурным подразделением - специально уполномоченному руководством партии лицу или органу.