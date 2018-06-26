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Небензя потребовал незамедлительного расследования переброски вооружений ИГ в Афганистан

Политика
26 июня, 19:58 UTC+3 ООН ООН 26, июня. /ТАСС

По словам постпреда РФ, "на лицо продолжение линии на упорное замалчивание этого сюжета"

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ООН, 26 июня. /ТАСС/. Россия требует незамедлительного расследования переброски в Афганистан вертолетов с вооружениями запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Афганистану.

"Мы не получили внятных пояснений относительно переброски вооружений боевиков ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) неопознанными вертолетами на территорию Афганистана, которую полностью контролируют наши партнеры", - подчеркнул он.

По словам российского постпреда, "на лицо продолжение линии на упорное замалчивание этого сюжета". "В этом контексте наше требование о незамедлительном расследовании ситуации и прекращении этой подковерной практики остается в силе, - указал он. - Ждем соответствующего доклада, а не формальной отписки".

Небензя также отметил, что одним из источников поддержки мятежников "является военная помощь Исламской Республике Афганистан со стороны ряда партнеров, которая оказывается без надлежащего учета и часто банально разворовывается". "Обращаю внимание, что на это указывают и западные военные эксперты", - добавил он.

"Да и в целом от властей Афганистана и расквартированных там иностранных контингентов требуются более решительные меры по зачистке севера от террористических элементов", - заключил постпред.

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Небензя, Василий Алексеевич
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