Богданов обсудил с послом Израиля ближневосточное урегулирование и двусторонние вопросы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Гарри Корен рассмотрели обстановку вокруг палестино-израильского конфликта, а также двусторонние вопросы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, а также актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских отношений", - отметили в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в "Лужниках" 15 июля. Также на этом матче ожидается присутствие президента Палестины Махмуда Аббаса.