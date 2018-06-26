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Богданов обсудил с послом Израиля ближневосточное урегулирование и двусторонние вопросы

Политика
26 июня, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Как отмечается, стороны обсудили "ключевые аспекты региональной повестки дня"

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Израиля в Москве Гарри Корен рассмотрели обстановку вокруг палестино-израильского конфликта, а также двусторонние вопросы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались ключевые аспекты региональной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, а также актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-израильских отношений", - отметили в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху получил от главы российского государства Владимира Путина приглашение посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдет в "Лужниках" 15 июля. Также на этом матче ожидается присутствие президента Палестины Махмуда Аббаса.

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин Богданов, Михаил Леонидович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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