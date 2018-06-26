Шульгин: Вашингтон и Лондон призывают колеблющихся не голосовать по мандату ОЗХО

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. США и Великобритания уговаривают колеблющиеся страны не участвовать в голосовании по предложению Лондона об изменении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и придании ей права назначать виновных в инцидентах с использованием боевых отравляющих веществ. Об этом сообщил во вторник российским журналистам постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

"США и Великобритания уговаривают колеблющиеся страны не участвовать в голосовании. Дело в том, что голоса воздержавшихся здесь не принимаются в расчет. Считаются только голоса тех, кто проголосовал "да" или "нет", - сказал он.

"Теоретически можно представить такую ситуацию - сто делегаций в зале, США, Великобритания, Германия, Франция голосуют за свой проект и только одна Россия против, а остальные 95 воздержатся. В такой абсурдной ситуации все равно решение было бы принято", - отметил он.

"Поскольку у наших партнеров, как мы говорим, есть численное превосходство - это страны ЕС, страны НАТО, они набирают какое-то количество голосов, им важно, чтобы страны, которые могут нас поддержать, отсутствовали в зале. Они так и говорят колеблющимся странам: если вам некомфортно выбирать между Россией и США, пожалуйста, воздержитесь или выйдите из зала. А это играет им на руку", - сказал он.

Он напомнил, что в 2002 году США решили сместить бразильского гендиректора ОЗХО. "Они созвали сессию, и, пользуясь этой странной процедурой выборов, добились его отстранения, причем за это проголосовали только 48 участников, то есть менее одной трети членов организации, которых тогда было 152. Против тогда проголосовали, если не ошибаюсь, только девять стран, и решение было принято", - сказал он.

Голосование по британскому изменению мандата ОЗХО состоится на закрытой сессии Специальной конференции государств - членов конвенции по запрещению химического оружия 27 июня в 14:30-15:00 по местному времени (15:30-16:00 мск). Российская сторона уже предупредила, что предложения Лондона могут подорвать систему нераспространения химического оружия и даже систему международной безопасности, поскольку ОЗХО таким образом придаются функции, которые могут принадлежать только СБ ООН.