Слуцкий: большинство членов спецкомиссии выступают за отмену санкционных статей ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Большинство членов спецкомиссии (ad hoc) по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы выступают за отмену норм ПАСЕ, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Об этом заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представлявший Россию в Страсбурге.

"Коллег, которые против того, чтобы в принципе убирать санкционные статьи, - меньшинство. В основном, это представители украинской делегации. Многие члены спецкомитета, представляющие все политические группы ПАСЕ, разделяют нашу позицию о том, что любые санкции служат проведению искусственных разделительных линий на пространстве организации и, тем самым, работают на снижение роли Совета Европы", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что российская сторона считает работу комиссии конструктивной, "в том числе по сбору и систематизации мнений по возможности и невозможности любых санкций против страновых делегаций". По словам Слуцкого, в пятницу, 29 июня бюро ПАСЕ должно определить дальнейшую судьбу комиссии ad hoc - либо она продолжит свою работу, либо на основе ее рекомендаций будут подготовлены доклады в политкоме и комиссии по регламенту о реформе ассамблеи для последующего вынесения на обсуждение.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад ушедшего в понедельник в отставку с поста главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует. Нынешнее заседание стало уже четвертым по счету с начала 2018 года.