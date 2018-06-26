Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Слуцкий: большинство членов спецкомиссии выступают за отмену санкционных статей ПАСЕ

Политика
26 июня, 23:30 UTC+3 СТРАСБУРГ СТРАСБУРГ 26, июня. /ТАСС

Речь идет о нормах, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Большинство членов спецкомиссии (ad hoc) по гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы выступают за отмену норм ПАСЕ, позволяющих лишать ключевых полномочий национальные делегации. Об этом заявил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представлявший Россию в Страсбурге.

"Коллег, которые против того, чтобы в принципе убирать санкционные статьи, - меньшинство. В основном, это представители украинской делегации. Многие члены спецкомитета, представляющие все политические группы ПАСЕ, разделяют нашу позицию о том, что любые санкции служат проведению искусственных разделительных линий на пространстве организации и, тем самым, работают на снижение роли Совета Европы", - сказал Слуцкий.

Он добавил, что российская сторона считает работу комиссии конструктивной, "в том числе по сбору и систематизации мнений по возможности и невозможности любых санкций против страновых делегаций". По словам Слуцкого, в пятницу, 29 июня бюро ПАСЕ должно определить дальнейшую судьбу комиссии ad hoc - либо она продолжит свою работу, либо на основе ее рекомендаций будут подготовлены доклады в политкоме и комиссии по регламенту о реформе ассамблеи для последующего вынесения на обсуждение.

Комиссия ad hoc Бюро ПАСЕ была создана в декабре 2017 года. Ее основной целью является гармонизация деятельности уставных органов Совета Европы - комитета министров (КМСЕ) и ПАСЕ. В основу работы спецкомиссии положен доклад ушедшего в понедельник в отставку с поста главы ПАСЕ Микеле Николетти, по которому 11 октября 2017 года была также принята отдельная резолюция ассамблеи. В ней говорилось, в частности, о несогласованности в составах КМСЕ и ПАСЕ, так как Россия в работе ассамблеи не участвует. Нынешнее заседание стало уже четвертым по счету с начала 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Николетти, Микеле Слуцкий, Леонид Эдуардович
Темы
Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости