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Власти Москвы получили более 11,5 тыс. предложений по загородным участкам к выборам мэра

Политика
27 июня, 13:51 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 27, июня. /ТАСС

Избирательные участки планируют организовать на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах

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ДМИТРОВ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Власти Москвы получили более 11,5 тыс. предложений о возможных местах расположения за пределами столицы избирательных участков к выборам мэра. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию загородных участков, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно представить сотрудникам многофункциональных центров.

"Поступило более 11,5 тыс. предложений об открытии загородных избирательных участков. Больше всего заявок поступило на открытие избирательных участков в Московской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях. Что касается Московской области, то в лидерах по поступившим предложениям - Дмитровский, Наро-Фоминский, Солнечногорский, Талдомский и Ногинский районы", - сказал Шапошников в рамках выездного мероприятия рабочей группы в Дмитров.

Он отметил, что многие московские дачники выразили желание работать в создаваемых загородных избирательных комиссиях, а также общественными наблюдателями на предстоящих выборах мэра Москвы. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

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