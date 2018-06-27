Первые места для загородных участков прошли проверку рабочей группы при Мосгоризбиркоме

ДМИТРОВ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Первые предложенные жителями Москвы места для создания к выборам мэра столицы загородных избирательных участков на территории Дмитровского района Подмосковья прошли проверку членов рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию таких участков. Об этом сообщил журналистам в среду ее руководитель, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Члены рабочей группы 27 июня провели выездное заседание в Дмитровском районе, в котором также приняли участие представители садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и районной администрации. Они посетили предложенные жителями столицы локации для загородных участков.

"Многие из предложенных точек для размещения избирательных участков в Дмитровском районе Подмосковья полностью соответствуют критериям, утвержденным ранее нашей рабочей группой. Речь идет о шаговой и транспортной доступности к участку, о наиболее известных для жителей СНТ местах: здание правления СНТ, магазин, дом культуры, ж/д станция. Кроме того, численность москвичей в радиусе 1-2 км максимальная", - сказал Шапошников.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.