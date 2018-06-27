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Встреча Лаврова и Болтона продлилась около двух часов

Политика
27 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Мероприятие проходило в закрытом для прессы режиме

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона завершилась, американский кортеж выехал с территории Особняка МИД на Спиридоновке, где проходили переговоры.

Об этом передает корресподент ТАСС с места событий.

Встреча продолжалась около двух часов и проходила в закрытом для прессы режиме.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в среду Болтона в Кремле примет глава российского государства Владимир Путин.

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Персоны
Болтон, Джон Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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