Встреча Лаврова и Болтона продлилась около двух часов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона завершилась, американский кортеж выехал с территории Особняка МИД на Спиридоновке, где проходили переговоры.

Об этом передает корресподент ТАСС с места событий.

Встреча продолжалась около двух часов и проходила в закрытом для прессы режиме.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в среду Болтона в Кремле примет глава российского государства Владимир Путин.