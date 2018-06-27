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Москва не планирует увеличивать бюджет выборов мэра из-за создания загородных участков

Политика
27 июня, 14:38 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 27, июня. /ТАСС

На проведение выборов из бюджета выделено 572 млн рублей

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ДМИТРОВ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Финансирование проведения выборов мэра Москвы, выделенное из столичного бюджета, не будет увеличено в связи с созданием загородных избирательных участков. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию таких участков, член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ранее на сайте Московской избирательной комиссии сообщалось, что более 572 млн рублей выделено из столичного бюджета на проведение выборов мэра Москвы осенью 2018 года, что больше почти в 1,3 раза по сравнению с последними выборами главы города в 2013 году.

"Все расходы на выборы мэра Москвы целиком и полностью финансируются из бюджета города Москвы. Я думаю, что денежных средств выделено достаточно. В рамках этой суммы, я уверен, что мы сможем все технические и материальные вопросы организовать так, как надо", - сказал Реут.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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