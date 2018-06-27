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Лавров и Болтон обсудили Сирию, Украину и отношения России и США

Политика
27 июня, 15:37 дата обновления: 27 июня, 15:51 UTC+3

Встреча проходила в закрытом режиме и продлилась около двух часов

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудили в среду ситуацию на Украине, в Сирии и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине, - информировали в министерстве. - Значительное внимание было уделено тематике двусторонних отношений".

Встреча проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась около двух часов.

Болтона сегодня также принял президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами находятся не в лучшей форме, выразив надежду, что этот визит станет шагом к восстановлению полноформатных отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Персоны
Болтон, Джон Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине
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