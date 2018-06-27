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Россия и КНР отозвали свой проект решения о расширении мандата ОЗХО

Политика
27 июня, 15:46 дата обновления: 27 июня, 15:56 UTC+3

Об этом заявил глава российской делегации на закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия Георгий Каламанов

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ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Россия и Китай отозвали свой проект решения о расширении технического мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пользу проекта решения, предложенного Бурунди. Об этом сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который возглавляет российскую делегацию в Гааге на закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия.

"Россия и КНР сняли свой проект в пользу предложения Бурунди", - сказал он.

При этом британский постпред при организации Питер Уилсон сообщил в своем Twitter, что все предложения изменений, выдвинутые пятью странами, в британский проект мандата ОЗХО о наделении ее правом называть виновных в химических атаках были отвергнуты в ходе голосования. "Поправка Бурунди (рассматривалась последней - прим. ТАСС) к проекту мандата ОЗХО не установила бы конкретную договоренность о назначении виновных за использование химоружия в Сирии. Поправка отклонена: только 23 голоса за, 78 - против", - написал он.

Британский проект изменения мандата ОЗХО направлен на придание организации права называть виновных в химических атаках, а не только ограничиваться технической экспертизой инцидентов с отравляющими веществами, что означает фактическое принятие на себя организацией функций, которые могут принадлежать только СБ ООН. Бурундийский проект был главным альтернативным предложением, направленным на расширение именно технических возможностей организа

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