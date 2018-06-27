Воронежский избирком принял документы первого кандидата на выборы губернатора

ВОРОНЕЖ, 27 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Воронежской области в среду приняла документы на участие в выборах губернатора региона от первого претендента Олега Бурцева, выдвинутого региональным отделением ЛДПР, сообщила ТАСС в среду представитель избиркома.

"Сегодня мы приняли документы от первого кандидата на выборы в губернаторы Воронежской области. Это документы выдвинутого Воронежским региональным отделением партии ЛДПР Олега Бурцева", - сказала представитель регионального избиркома.

Ранее сообщалось, что Воронежское региональное отделение ЛДПР выдвинуло 23 июня на внеочередной партийной конференции координатора регионального отделения Олега Бурцева кандидатом в губернаторы Воронежской области, за него единогласно проголосовали все 35 делегатов.

На данный момент об участии в выборах губернатора Воронежской области заявили пять кандидатов от партий. Кроме представителя от ЛДПР, на выборы от КПРФ выдвинут депутат областной думы Николай Воронин, от "Единой России" - временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев, от партии "Родина" - ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков. Выборы губернатора региона состоятся 9 сентября.