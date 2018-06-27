Матвиенко поручила проработать меры в связи с запретом въезда журналистам из РФ на Украину

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко поручила председателю временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексею Пушкову совместно с представителями Союза журналистов России (СЖР) и журналистским сообществом проработать ответные меры в связи с отказом Киева во въезде на территорию Украины российским журналистам.

"Вы как руководитель комиссии по взаимодействию со СМИ позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте какие-то предложения", - обратилась председатель палаты к Пушкову.

Матвиенко напомнила, что сейчас, когда происходят инциденты с журналистами, Россия постоянно обращается в ОБСЕ, в другие структуры и в лучшем случае получает вялую реакцию. "Подготовьте предложения, и давайте в конце концов ставить на место эту зарвавшуюся власть [на Украине], беспредельщиков", - предложила в этой связи спикер СФ.

Во вторник, 26 июня, украинские пограничники не впустили в страну российского телеведущего Евгения Примакова по его прибытии в аэропорт Борисполь. Кроме того, журналисту запретили въезд в страну на пять лет. По словам Примакова, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Телеведущий уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.