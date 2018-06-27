Ушаков заявил, что Путин и Болтон не обсуждали тему санкций

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в Кремле в среду не затрагивали тему санкций, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Тема санкций не затрагивалась, но затрагивалась общая ситуация, которая вызывает беспокойство в наших двусторонних отношениях", - сказал Ушаков. Развивая тему улучшения двусторонних отношений, представитель Кремля вместе с тем заметил, что вопрос возобновления работы дипломатических представительств двух стран и численности их сотрудников не затрагивался. "Такой конкретики президент и Джон Болтон не касались", - пояснил он.

Ушаков также напомнил слова Путина, которые он произнес в начале встречи с помощником президента США, о готовности России поделиться опытом организации чемпионата мира по футболу. "Мы поздравили американцев с тем, что они получили совместно с Мексикой и Канадой право на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Сказали, что у нас на данный момент все получается, все проходит достаточно организованно и, в общем-то, успешно, и мы будем готовы с американцами поделиться этим опытом", - добавил представитель Кремля.

Минские договоренности

Ушаков добавил, что президент России в ходе беседы с помощником президента США по нацбезопасности подчеркнул необходимость выполнения минских договоренностей.

"Украина [как тема] затрагивалась, и с нашей стороны было заявлено о необходимости выполнения минских договоренностей, рассказано о наших принципиальных подходах. Американцы комментировали, но эта тема не была главной на переговорах", - сообщил Ушаков.

Региональные кризисы

Путин обсудил с Болтоном целый комплекс вопросов, включая основные региональные кризисы, сообщил Ушаков.

"Могу обозначить темы, которые были обсуждены, - сказал Ушаков после встречи Путина и Болтона. - Это стратегическая стабильность в мире, контроль над ядерными вооружениями и вообще разоруженческое досье. Затем региональная проблематика с акцентом на Сирию, внутриукраинский кризис, Северная Корея и ситуация в связи с решением Соединенных Штатов выйти и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

По словам представителя Кремля, Путин и Болтон обсудили "некоторые идеи, которые президенты могли бы реализовать в ходе предстоящей встречи, в частности это касается сирийской проблематики, гуманитарного досье в контексте Сирии".