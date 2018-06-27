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Ушаков: визит Болтона в Россию дал результаты, на которые стороны рассчитывали

Политика
27 июня, 17:32 UTC+3

Как отметил помощник президента РФ, визит помощника президента США по нацбезопасности был полезен в контексте подготовки встречи Путина и Трампа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию дал результаты, на которые рассчитывали обе стороны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам по итогам встречи главы российского государства Владимира Путина с Болтоном.

В целом, подытожил Ушаков, визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию дал результаты, на которые рассчитывали обе стороны. "Мы довольны состоявшимся обменом, он был очень полезен именно в контексте подготовки встречи в верхах, - сказал представитель Кремля. - Для этого, собственно, визит Джона Болтона и планировался, и он принес результаты, на которые мы рассчитывали".

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Болтон, Джон Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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