Ушаков: визит Болтона в Россию дал результаты, на которые стороны рассчитывали

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию дал результаты, на которые рассчитывали обе стороны. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам по итогам встречи главы российского государства Владимира Путина с Болтоном.

В целом, подытожил Ушаков, визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию дал результаты, на которые рассчитывали обе стороны. "Мы довольны состоявшимся обменом, он был очень полезен именно в контексте подготовки встречи в верхах, - сказал представитель Кремля. - Для этого, собственно, визит Джона Болтона и планировался, и он принес результаты, на которые мы рассчитывали".